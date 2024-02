Uoči dodjele Gremija: Brus Springstin i Džon Bon Džovi zajedno na bini

Brus Springstin (Bruce Springsteen) i druge muzičke zvijezde odale su počast rokeru Džon Bon Džoviju (Jonu Bon Jovi) na godišnjem prikupljanju sredstava prije Gremija, izvodeći njegove hitove poput "Blaze of Glory" .

"MusiCares", humanitarni odjel "Recording Academy" koji prikuplja sredstva za pomoć muzičarima sa zdravstvenim i drugim potrebama, izabrao je Džona Bon Džovija za ovogodišnju Osobu godine.

Springstin se pridružio se Bon Džoviju na pozornici u centru Los Anđelesa u duetu "Who Says You Can't Go Home?" Obojica su svirali gitaru i pjevali. U publici je bio i Pol Mekartni (Paul McCartney), koji je pljeskao rukama iznad glave.

Majka Brusa Springstina, Adel (Adele), preminula je u srijedu u dobi od 98 godina. Bon Džovi je rekao da bi razumio ako bi Springstin, koga naziva prijateljem i mentorom, otkazao svoj nastup.

- No želio je večeras biti ovdje zbog "MusiCaresa", želio je biti večeras ovdje zbog mene, i bit ću mu zauvijek zahvalan - rekao je Bon Džovi.