Na dodjeli Gremija: Eni Lenoks pozvala na prekid vatre u Gazi

Pjevačica Eni Lenoks (Annie Lennox) pjevala je pjesmu "Nothing Compares 2 U" kao posvetu Šinejd O'Konor (Sinéad O'Connor) tokom segmenta In Memoriam na ceremoniji dodjele nagrada Gremi te je poručila: "Umjetnici za prekid vatre. Mir u svijetu."

Obožavatelji tvrde da je ono što je Eni učinila bio sjajan način da se oda počast Šinejd koja je bila poznata kao aktivistica za Palestinu.

Do sada su slavne osobe uglavnom šutjele o ratu u Gazi, a čini se da je Eni prva koja je to učinila na pozornici. Glumac Halid Abdala (Khalid Abdalla), najpoznatiji po ulozi Dodija Fajeda (Fayed) u seriji "The Crown" je također pozivao na primirje na crvenom tepihu nedavne dodjele Zlatnih globusa.