Jedno žensko ime je na platformi X noćas spomenuto 2,4 miliona puta

Tejlor je na dodjeli nagrada rekla da će njen 11. studijski album pod nazivom The Tortured Poets Department biti objavljen 19. aprila.

Njeni obožavatelji nagađali su na internetu hoće li kantautorica najaviti novu muziku tokom ceremonije koja se održavala u Crypto.com areni u Los Anđelesu, budući da je to činila na prethodnim dodjelama nagrada.

Pjevačica prolazi ambiciozan pothvat ponovnog snimanja svojih prvih šest albuma, kako bi vratila kontrolu nad svojim snimkama.

- U redu, ovo je moj 13. Gremi. Što je moj sretan broj... ako sam vam to ikada rekla. Znam da je način na koji je glasala Akademija izravan odraz strasti obožavatelja. Stoga želim zahvaliti obožavateljima tako što ću vam reći tajnu koju sam skrivala od vas posljednje dvije godine. A to je da moj potpuno novi album izlazi 19. aprila, zove se "The Tortured Poets Department" - rekla je.