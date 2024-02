Tejlor Svift ušla u historiju, reper uhapšen: Ovo su dobitnici Gremi nagrada

Poznata pjevačica je postala prva umjetnica koja je četiri puta osvojila Gremi za album godine sa "Midnights". Majli Sajrus je osvojila nagradu za ploču godine za "Flowers", a Bili Ajliš je osvojila za pjesmu godine za "What Was I Made For?" a R&B pjevačica i tekstopisac Viktorija Mone osvojila je nagradu za najboljeg novog izvođača.

Evo i liste dobitnika Gremi nagrada.

ALBUM GODINE

Tejlor Svift - "Midnights"

PLOČA GODINE

Majli Sajrus - "Flowers"

PJESMA GODINE

Bili Ajliš - "What Was I Made For?"

NAJBOLJI NOVI IZVOĐAČ

Viktorija Mone

NAJBOLJI POP ALBUM

Tejlor Svift - "Midnights"

NAJBOLJE POP SOLO IZVOĐENJE

Majli Sajrus - "Flowers"

NAJBOLJI POP DUO/GRUPA NASTUP

SZA Featuring Fibi Bridžers - "Ghost in the Machine"

PROIZVOĐAČ GODINE, NEKLASIČAN

Džek Antonof

TEKSTOPISAC GODINE, NEKLASIČAN

Teron Tomas

NAJBOLJI REP ALBUM

Killer Mike - "Michael"

NAJBOLJI REP PERFORMANS

Killer Mike ft. André 3000 - "Scientists & Engineers"

NAJBOLJI KANTRI ALBUM

Lejni Vilson - "Bell Bottom Country"

NAJBOLJI KANTRI SOLO PERFORMANS

Kris Stejplton - "White Horse"

NAJBOLJI ROK ALBUM

Paramore - "This Is Why"

NAJBOLJI ROK PERFORMANS

Boygenius - "Not Strong Enough"

NAJBOLJI R&B ALBUM

Viktorija Mone - "Jaguar II"

NAJBOLJI R&B PERFORMANS

Koko Džons - "Internacionalna medicinska pomoć"

NAJBOLJI ALBUM, ALTERNATIVNA MUZIKA

Boygenius - "The Record"

NAJBOLJI PERFORMANS, AFRIČKA MUZIKA

Tajla - "Water"

NAJBOLJA PJESMA ILI SAUNDTREK ZA VIZUELNE MEDIJE (UKLJUČIJE FILM I TELEVIZIJU)

"Oppenheimer", LudVig Joranson, kompozitor.