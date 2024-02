Tejlor Svift ispisala historiju na dodjeli Gremija: Četvrti put osvojila nagradu za album godine

Američka pjevačica Tejlor Svift (Taylor Swift) ispisala je historiju na ovogodišnjoj dodjeli Gremija - postala je prva izvođačica koja je četiri puta osvojila nagradu za album godine.

Selin Dion (Celine) koja se neočekivano pojavila na ovogodišnjim Gremijima uručila je Svift nagradu. Megapopularna pjevačica je iskoristila priliku i iznenadila sve prisutne - najavila je i novi album.

- Za mene je nagrada rad. Sve što želim učiniti je nastaviti biti u mogućnosti raditi ovo. Toliko mi se sviđa. Čini me tako sretnom. Nevjerovatno me oduševljava to što usrećuje i neke ljude koji su glasali za ovu nagradu - poručila je Svift na dodjeli.