Kajli Minog dobila dugog Gremija: Zahvalila se LGBTQ+ zajednici

Kajli Monog (Kylie Minogue, 55) osvojila je Gremija za najbolju pop dans pjesmu za svoj globalni hit "Padam Padam".

Ova pjesma donijela je muzičkoj zvijezdi drugu Gremi - i prvu u dva desetljeća. Prethodno je osvojila najbolju dens snimku 2004. godine za "Come Into My World".

Pjevačica je zahvalila LGBTQ+ zajednici, temelju njene baze obožavatelja.

- Hvala vam što ste sa mnom već tako dugo, kroz dobro i zlo. Zajedno smo u najboljim i najgorim trenucima. Mislim da je ovo početak nove ere - rekla je pjevačica.