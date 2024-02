Odjeci Super Bowla: Mnogi su se šokirali kada su čuli koliko Ašer ima godina

Brojni fanovi s nestrpljenjem su sinoć čekali da vide kakav šou će prirediti Ašer (Usher), kojeg nazivaju kraljem R&B-a.



Dok čekaju početak utakmice i nastup, neki su odlučili guglati pjevačevo ime i šokirali se kad su saznali koliko ima godina.

"Nema šanse da je stariji od 37", "Može proći za 37-godišnjaka", komentirali su neku.

Mnoge je, ipak, šokirala činjenica da Ašer ima 45 godina.



"Ašer ima 45 godina?", "Čekaj! Ašer ima 45 godina, dovraga? Moram se bolje brinuti za sebe", "Ašer je najseksi 45-godišnjak kojeg znam", "Morala sam guglati koliko Ašer ima godina. U mojim mislima je on negdje u 30-ima. Ali on ima 45 godina!?! Čovječe, on ne izgleda ni blizu 50", "Ašer stvarno ne stari", neki su od komentara.