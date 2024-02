Konstrakta otvoreno: Ne znam koliko influenceri zarađuju, bolje da ne znam

Srbijanska pjevačica i nekadašnja predstavnica na Eurosongu Konstrakta progovorila je o influenserima i javnim osobama koje društvenim mrežama reklamiraju sve i svašata.

- Možda bih reklamirala neke male proizvođače. Ne možeš izbjeći da reklamiraš, gdje god se pojaviš, povlačiš neku publiku - rekla je u podcastu Sto minuta buke.

Iako je reklamiranje proizvoda realnost današnjeg društva, ona smatra da je uvredljivo koliko novca neki uzimaju za jednu objavu na društvenim mrežama. Otkrila je kakve ponude je dobivala nakon što je privukla pažnju javnosti.

- Nepristojne su ponude. Ne znam koliko influenceri zarađuju, bolje da ne znam, ali za mene je to... Nije mi okej, nije mi okej...

Dobro, naplatit ću svoj lik i djelo, dobro, hajde, no zašto bih za jedan post uzela 5.000 eura? Znate, to je uvredljivo prema ljudima koji sjede mjesec dana od devet do pet, a rade neki odgovoran posao. Ne želim u tome sudjelovati - rekla je.