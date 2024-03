Dženifer Lopez razotkrila sve o odnosu s roditeljima: Nisam dobivala dovoljno ljubavi

Dženifer Lopez (Jennifer) je u novom biografskom dokumentarcu otkrila nove detalje iz svog života, koji su iznenadili javnost. Tako je pjevačica je u dokumentarnom filmu "The Greatest Love Story Never Told" otkrila da nije dobivala dovoljno ljubavi od svojih roditelja, prenosi Page Six.

- Kada sam odrastala, uvijek sam tražila nekoga ko će me učiniti voljenom. Bila sam srednje dijete, ne beba, ne prvorođena... malo se izgubiš između svega - kazala je J. Lo koja ima dvije sestre.

Osvrnula se i na roditelje, Guadalupe Rodriguez i Davida Lopeza, koji su se rastali 90-ih.

- Tata me jako ignorirao jer je uvijek radio noću, a onda bi po cijele dane spavao i nisam se osjećala kao da imam dovoljno veze s njim - rekla je pjevačica.

O majci je rekla:

- Moja je mama bila narcisoidna, voljela je biti u središtu pažnje i voljela se zabavljati - pojasnila je pa dodala da ih je majka naučila da budu samostalne i ne ovise o muškarcu.