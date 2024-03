Objavljen restauirani spot "Par godina za nas"

Kaže i da je do saradnje na snimanju spota došlo spontano.

- Magi me pozvala na razgovor, i o spotu smo pričali ona, Milan i ja. Ja sam pomenuo Vendersov fim „Nebo nad Berlinom“. Milanu se ta asocijacija dopala, i nekako smo sklopili ideju da spot bude crno-bijela šetnja u vrlo uskom dijelu Beograda. Prva moja ideja je bila da snimci sa vrlo suženog prostora beogradskog asfalta budu samo usporeni i u crno-bijeloj tehnici. Drugi dio koncepta je bio svijet koji se davno prije ili istovremeno sa stvaranjem pjesme odigravao u realnosti i fikciji. Spoj različitih nivoa realnosti. To je za mene bila muzika i postojanje EKV, to je bio album „Samo par godina za nas“ i to je bila i još uvek jeste pjesma „Par godina za nas - živo se sjeća Vlada Alaksić.