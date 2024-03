Fanovi u nevjerici: Dženifer Lopez otkazala 7 koncerta svoje turneje

Dženifer Lopez (Jennifer, 54) otkazala je bez objašnjenja posljednjih sedam koncerata svoje nadolazeće turneje "This Is Me...Now".

Pjevačica je posljednjih sedam koncerata trebala održati u razdoblju od 20. do 31. avgusta no budući da njih neće biti, turneja završava u Njujorku 17. avgusta.

"Page Six" doznaje da je postojao logistički problem kod promotora te da postoji mogućnost da se koncerti ponovno zakažu. Lopez se o tome još nije oglasila.

Otkazivanje koncerata dolazi nakon što je njen novi album "Let‘s Get Loud", također nazvan "This Is Me…Now", prošao loše na Billboard 200 ljestvici. Bio je tek na 38. mjestu prošli mjesec.