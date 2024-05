Video / Pogledajte nastup koji je Švicarskoj donio pobjedu na Eurosongu

Nemo i njegova pjesma "The Code" osvojili su ukupno 591 bod i završili na čelu liste, ispred prvih pratitelja Hrvatske (547) i Ukrajine (463).

- Hvala vam svima, kao što je obećano, ovim događajem idemo u pravcu mira - rekao je Nemo kroz suze.

Njemu je pobjedničku statuu uručila prošlogodišnja pobjednica Lorin.

Nakon toga je on na velikoj sceni Malmo arene još jednom izveo pobjedničku numeru "The Code". Ovog puta, to je učinio bez kruga na kojem se vrtio tokom finalnog nastupa.