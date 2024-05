Madona: Niko mi nije htio reći da mi majka umire, samo sam gledala kako se raspada

- Na dan smrti ušla sam u auto i zatvorila vrata ne znajući da je to posljednji put da je vidim. Niko mi nije rekao da mi majka umire... Samo sam je gledala kako se misteriozno raspada i onda je nestala i nije bilo nikakvog objašnjenja osim da je zaspala, što objašnjava moj komplicirani odnos sa spavanjem - napisala je pjevačica.

Pop zvijezda na Instagramu se prisjetila se kako je njena borba s rakom izgledala dok je pjevačica bila dijete. "Stajala sam na pozornici zureći u prekrasno lice svoje majke 81 nastup zaredom. Uvijek sam se pitala što je mislila dok me mahanjem pozdravljala s bolničkog prozora", napisala je Madona u naslovu, referirajući se na segment u svojoj koncertna turneja Celebration u kojoj je odala počast majci.

Madonina majka pjevačice, koja ima isto ime kao i njena kćerka, umrla je 1963. godine, kada je pop ikona imala 5 godina. U intervjuu za Time 1985., Madona je izjavila da se sjeća svoje majke "kao anđeoske osobe koja je puno opraštala i nikad nije žalila" i koja je pokušavala zaštititi svoju djecu od surove stvarnosti svoje bolesti.

- Sjećam se također da sam znala da je dugo bolovala od raka dojke, pa je bila vrlo slaba, ali nastavila je i radila stvari koje je morala - rekla je Madona za Time. Smrt njene majke imala je veliki utjecaj na nju, što je rezultiralo "kompleksom majke" zbog kojeg je žudjela za pažnjom, rekla je u intervjuu za Rolling Stone 1991. godine .

- Ona je otišla, pa sam svoju potrebu okrenula svijetu i rekla: 'OK, nemam majku da me voli, učinit ću da me onda svijet voli' - rekla je.