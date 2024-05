Barbara Bobak izdala drugi dio albuma, pa otvorila dušu: Otkrila zbog čega je zaplakala

Mlada muzička zvijezda, jedna od trenutno najtraženijih, Barbara Bobak, 15. maja je izdala drugi dio hit albuma "Barbarizam", a pred kamerom Telegrafa sumirala je utiske, govorila o porodici, muškarcima, ali i detaljima o druženju sa kolegama.

Ovim projketom je zaokružila projekat koji je trenutno jedan od najslušanijih u čitavom regionu, a numerama "Edip", "Haos", "Alarmantno", "Slabiji" i "Skotina", već je, sudeći prema brojnim komentarima, "razvalila".

Barbara je ovim povodom upriličila gala druženje sa novinarima na jednom salašu u Vojvodini, a za Telegraf je na početku otkrila impresije o novim pjesmama i otkrila nekoliko zanimljivosti:

- Stanje je alarmantno u haosu... Nisam ništa uspjela da ispratim zato što dajem izjave već 4 sata bez prestanka. Ali, svi su mi rekli da super prolazi na Youtubeu i da su sve kolege podijelile, mnogo sam zahvalna, mnogo sam sretna - ističe ona kroz smijeh, vidno zadovoljna i ističe da se nikada neće odseliti iz rodnog kraja:

- Nikada u životu, tu ću zauvijek da ostanem da živim, moj Novi Sad i Futog, moja Vojvodina.

O atmosferi

Otkrila je i kakva atmosfera je vladala u njenom domu pred objavljivanje pjesama, a njen odgovor je sve iznenadio:

- Jako sam kasno legla, do kasno sam ostala sa društvom, pekli smo kukuruze na nekoj plaži. Jutros me je alarm probudio da idem kod frizera, ja sam ustala kao "vila Raviojla". ustala sam, sve super, divno, krasno, vozim se, lijepo vrijeme, cvrkuću ptice. Onako je bilo totalno opušteno.



Barbara je navela i koja pjesma sa drugog dijela albuma je najviše "opisuje", odnosno njen privatni život i ljubavno stanje.

- "Haos" i "Slabiji"... Jeste, moj život je haotičan, trenutno nije baš za suživot, ako me razumiješ. Maknite se svi od mene, nisam zainteresovana trenutno - kaže ona.

Jedina balada sa drugog dijela albuma - "Haos", ima posebnu priču, u koju je i Filip Živojinović "umiješao prste" u pjesmu koja ozbiljno miriše na "evergrin", a koju su napisali i producirali Mersad Hadžić i Dejan Kostić.

- Ja sam maltene zaplakala kada sam čula taj novi tekst. Prvi mi je bio okej, bila je kao više neka generična balada, a sa ovom sam pogođena u srž. Presretna sam bila i jedva sam čekala da je snimim, eto, neke najbolje stavri se na kraju dese na brzaka - rekla je ona, pa objasnila kako je Filip umiješao prste:

- "Duplo gora" je pravljena mesecima, a ova je, eto, napravljena brzinski. I "Lažeš me ljubavi" su oni nekoliko dana smišljali, tako da nema tu pravila, to je samo do te neke "žice". Konkretno, pesma "Haos" je glasila "šta će tebi ekstrem ovakav", i onda je Filip predložio: "Zašto ne stavite haos?", tako da, eto, Filip nam je dao doprinos sa jednom rječju u pjesmi i mnogo mi je drago. To je bili isto tu večer kada smo se družili svi zajedno.

O odnosu sa Karleušom

Nedavno se čak i zapratila na mrežama sa Karleušom, ali joj je i poslala poruku, na koju je dobila odgovor.



- Ona je mene pohvalila u svom modnom žiriju, što je meni bilo fascinantno, zato što ne znam da li je ikada ikoga pohvalila. Zapratila sam je i poslala sam poruku da joj se zahvalim, i eto uzvratila mi je "follow". Nema sad zakulisnih radnji, odgovorila je na poruku.

Roditelji su je posebno nahvalili, ali i istakli da je bila "teža za odgajanje od mlađeg brata", međutim, ona se s tim uopšte nije složila.



- To nije istina, nego sam ja prvo dijete i učili su se na meni, a ne zato što što sam ja bila teška, mislim ne znam, možda i jesam bila teška. Nema, da nije mog temperamenta ja ne bih bila to što sam ja, moj temperament je zaslužan i za moju energiju koju ljudi vole na mojim nastupima i za sve neke druge pozitivne stvari, šta da se radi - ističe ona.

Pjevačica je povodom svog albuma prvijenca organizovala i druženje sa medijima u kraju iz kojeg potiče. Na salašu kod Novog Sada, napravila je promociju u vojvođanskom stilu.

Došla je u kočiji obučena kao kaubojka, što je iznenadilo sve prisutne, a ovim potezom još jednom je pokazala koliko je unikatna i svoja.