Ebner: "Regina" pripada Sarajevu

Pjevač kultne sarajevske grupe "Regina" Davor Ebner registrirao je ime Regina u Institutu za intelektualno vlasništvo. U intervjuu za Fenu Ebner kaže da je to pokrneuo vođen mišlju da se Regina vrati u Sarajevo.



- Ja sam nosilac ne samo imena već, glupo je reći projekta, nego benda. Bend je novi. Radim sa producentom Ivanom Dujmovićem, s kojim smo radili tri singla pod imenom Ebner, a tu su Dino Ljuca - bubanj i Đurica Maksimović - gitara - kazao je.

Ono što je bila osnovna ideja je da se radi drugačija, moderna muzika, da se ne "koketira" više sa narodnjacima, sa retrogradnim stilom.

- Pošto sam ja ipak odrastao uz zapadnu muziku, cilj mi je bio da radim isključivo na muzici zasnovanoj na svjetskim, a ne balkanskim trendovima. To, možda, nije profitabilno, ali ja se nikad nisam bavio muzikom zbog novca, nego isključivo zbog toga što to volim i zato ne želim da pjevam sve - kaže Ebner.

Kada su u pitanju budući planovi "Regine", Ebner kaže da su oni uvijek mogu izjaloviti kada puno planiraš.

- Jako je teško reći uradit ćemo ovo ili ono. Trenutno radimo na dva singla i gledamo da album uradimo do kraja godine ili do proljeća iduće godine. To nam je cilj. Što se tiče svirki, bit će ih tu i tamo, s obzirom da se kreće praktično 'iz minusa', sad sve to treba postaviti na noge. Ja ne žurim, iako je meni više od 50 godina. Želim da sve to zvuči onako kako sam zamislio - naveo je.

Kaže da su se skupili njih četvorica i da rade dobru muziku i žele da to prezentiraju javnosti - ljudima koji žele da čuju kvalitetnu produkciju i gledaju dobre spotove.

- Što se tiče svirki, jako smo dobri. Tu smo uložili jako puno truda da to zvuči baš kao što treba, pa ćemo vidjeti. Korak po korak, mukotrpan je ovo posao, a mi smo stariji ljudi koji nismo u stanju da izhbacujemo svaka dva mjeseca neki singl, nego to radimo temeljito - rekao je Ebner.

Upitan na kraju kako komentira raskid sa nekadašnjim liderom benda Aleksandrom Čoviće, koji živi u Beogradu, Ebner ponavlja da on nije pjevač koji pjeva neke 'polunarodnjake".

- Ja to ne želim. Moram priznati da veći profesionalizam očekujem od svih, počevši od sebe pa do drugih ljudi mkoji rade sa mnom - poručio je Ebner.