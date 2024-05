Sidik Šabanović, jedan od favorita za pobjedu za "Avaz": Ne bih bio u koži Saši Popoviću

Saradnja između Bosanca i mene je, malo je reći, odlična. On je uvijek tu za mene. Ja njega ispoštujem, isto tako i on uvaži ono što ja predložim.

- Takav sam, od malih nogu slušam sevdalinke, tradicionalnu muziku. Ja sam narodnjak i sevdalija u duši. Novije pjesme ja i ne slušam. Ne odgovara mom uhu, mom stilu. Ovo što ja izvodim i pripremam sa svojim mentorom Draganom Stojkovićem Bosancem je nešto što smo i ja i on.

- Svima nama koji se takmičimo u „Zvezdama Granda“ promijeni se život, pogotovo nama koji dođemo do nekog višeg kruga. Pretprošle godine bio sam u polufinalu, i tad mi se već život promijenio, a ove godine pogotovo. Drugačije je dosta, puno više ljudi te prepoznaje. Drugačije se moraš ponašati, ne možeš nikada znati koliko tebe ljudi zna.

- Iskreno, mi svi idemo ka toj pobjedi pa i ja. Zadovoljio bih se da uđem u finale, da budem među nekih top 5. Tako da to bi bilo taman. A svakako pobjeda ne bi bila loša – govori nam Sidik.

Njegove interpretacije i žiri i publiku ostavljaju bez daha, a ovaj je sevdalija od glave do pete uoči finala „Zvezda Granda“, koje je zakazano za 8. juni, za „Avaz“ govorio o svojim očekivanjima, nadama, kao i o porodičnom životu...

Svi su dobri

Je li muzika Vaše osnovno zanimanje?

- Imamo porodičnu farmu krava muzara, to je sad uznapredovalo, pa otprilike tome je doprinijela je i moja popularnost. Ta farma je pomogla meni da se razvijem u drugom poslu – pjevanju.

Ove sezone je puno takmičara iz Bosne i Hercegovine, veoma kvalitetnih. Vi i Vaše kolege ove sezone potvrđujete onu – „Kroz Bosnu ne pjevaj“.

- Stvarno su ove godine naši izbriljirali u „Grandu“. I puno dobrih pjevača je ispalo. To je takmičenje, uvijek neko mora ispasti. Sutra to mogu biti ja. To je redoslijed takmičenja. Ali ove godine, općenito, ne samo iz BiH, dosta je dobrih pjevača. Ne mogu da se sjetim kad je bila jača sezona. Ne bih bio Saši Popoviću u koži, da moram izbaciti nekoga... Ja ne bih znao koga.