"Rammstein" tužio "Grand", Saša Popović vikao: "Čije si pjesme krao"

- Jao, to je bilo 2002. Uradio sam cijeli album za Indiru. Za jednu pjesmu uzmem ja sempl (dio phesme) od "Rammsteina" i mi izdali taj album. Naravno da nisam tražio nikakvu dozvolu, to u to vrijeme nije postojalo, niti sam ja očekivao da će neka svjetska faca da čuje pjesmu Raleta i Indire. I dešava se situacija da je album krenuo i mene zove Saša i viče: "Čije si pjesme krao? Ko je taj "Rammstein". I meni sve jasno! Kažem: "Šta je bilo, pa ne mogu ja tebi da dajem informacije gdje nalazim inspiraciju."

On kaže: "Dobio sam tužbu od "Rammsteina." Odem do studija i kažem Saletu: "Smiri se, sve ću ja to da rješim." Onda sam preuzeo odgovornost na sebe. I oni su, kao što sam već rekao, tražili ludački iznos od 45.000 eura. U to vrijeme na ovim prostorima ta suma je bila nemoguća, pa i sad nije ništa bolje, ali tad tek. I mi se na kraju dogovorili da oni dobiju deseti dio zarade i to se tako završilo. Ali prepao sam Popovića tad kao niko nikad - rekao je kompozitor.