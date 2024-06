Hanka Paldum za "Avaz" nakon smrti bivšeg muža i oca njene djece: Pamtit ću ga po najljepšem

Porodica i prijatelji jučer su se oprostili od čuvenog bh. producenta i nekadašnjeg direktora „Sarajevodiska“ Muradifa Brkića Mufte, koji je umro u nedjelju u 76. godini. On je prije pet godina imao težak moždani udar, poslije kojeg se nikada nije oporavio.



Mufta je imao velike zasluge za uspješne početke brojnih muzičkih zvijezda, a bio je i jedan od ključnih ljudi u stvaranju velike muzičke karijere bivše supruge Hanke Paldum.

Bila sam premlada

Naša velika pjevačica duboko je pogođena Muftinom smrću.

- Proveli smo 17 godina zajedno... S njim sam rodila djecu. Zajedno smo odrastali, karijeru stvarali... Pamtit ću ga po najljepšem. Dijelim iskrenu bol sa mojom djecom i njegovom porodicom – rekla je Hanka za „Avaz“.

I nakon kraja braka, Hanka je ostala s Muftom u dobrim odnosima.

- Imam lijepa sjećanja na život koji sam provela s njim, pa i nakon razvoda braka. Trudila sam se da svojim odnosom prema ne samo ocu moje djece, nego i inače da stvaram svojim ponašanjem prijatelja a ne neprijatelja. I nikad nisam imala problem upravo što sam takva... – govori Hanka.

Sjeća se i perioda kada su se Mufta i ona upoznali.

- Bila sam premlada kada sam ga upoznala, bila sam prvi razred srednje škole, a on student. Tako da smo upoznavajući se i zaljubljivajući se odrastali skupa. On je mene oblikovao na neki način, ja sam se isto trudila da njega oblikujem, ali malo je to teže s muškarcima. Ne bih sa njim 17 godina provela i djecu rodila da tu nije bilo bitnih elemenata za život, koji ljude spajaju i održavaju u zajednici – kaže nam pjevačica.

Dodaje kako je njihov odnos nakon razvoda gradila na prijateljskim osnovama, i prema Mufti i prema njegovoj porodici – supruzi i sinu.

- Uvijek sam bila tu uz njih, i nikad se nisam odrekla tog nekog života koji sam sa njim provela. Osjećala sam da je važno za moju djecu da porodica ostane na okupu kompletna, bez obzira da li živimo zajedno ili ne. Uvijek se može pronaći način da se život usmjerava. Ne moramo biti skupa, ali možemo biti, što kažu, na toj ljudskoj razini koja nam u životu olakšava sve nedaće i iskušenja kroz koja prolazimo. Nikad se nisam kasnije uplitala u njegov privatni život, ja sam mu samo poželjela sreću nakon razvoda – kaže velika pjevačica.