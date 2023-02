Aleksandra i Car opet u svađi: Nemoj prste da ti slomim

- E sad ti nećeš jesti. Gledaćeš, a Bebica i ja ćemo jesti - rekao je Car.

- Nemaš ti problem sa njim, a napušio si ga neki dan - rekla je Aleks.

- To nema veze, to su druge stvari u pitanju. I on mene ponudi. U ratu ljudi nude. To si od Dejana napolju vidjela, nikad u četvorci nisi bila alava - rekao je Car.

Ovo nije prvi put da je Filip Car agresivan prema devojkama u rijalitiju, a fanovi Zadruge konstatuju da, ako je prema njima ovakav pred kamerama, ko zna kakav je napolju.