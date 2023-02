Car ljubomorisao Aleksandri zbog Mikice Bojanića

Turbulencije ne prestaju u srbijanskom rijaliti u šou "Zadruga". Naime, Filip Car i Aleksandra Nikolić su rano jutros ušli u sukob zbog njenog prisnog odnosa sa Mikicom Bojanićem na proslavi njenog rođendana.

Aleks se pravdala da se ništa između njih dvoje nije desilo osim plesa i zagrljaja, a podsjećamo Car i Aleksandra tad nisu bili u vezi.

- Nije se to tako vidjelo, vidjelo se kao k******ku - rekao je Car.



- Ja ti kažem da nije tako - dodala je Aleksandra.

- I Mikica je tako zaključio, čim je tako pitao - nastavio je Filip.

- Meni je bio rođendan - pravdala se Nikolić.

- Šta znači, ako ti je rođendan, da plešeš sa svima? Kad već dozvoliš da ti se to desi, onda skreneš pažnju tim ljudima na to. Nemoj ti meni to, nisi ti ni glupa ni naivna. Našla si se u takvoj situaciji sa Zvezdanom, pa sa Mikicom - govorio je Filip.