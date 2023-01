Janjuš se dohvatio teme o Aleksandri: Prokomentarisao i vezu Maje i Cara

- Ispala je ozbiljna budala, mislim nije ispala, ona je budala. Nema mira, nema tip muškarca, nema ni x faktor koji će privući muškarca da je sačuva. Njen život je u nekim problemima i turbulencijama, to nisu normalne djevojke koje mogu da se planiraju za nešto drugo. Pokušavam da joj pomognem malo, ali me je sinoć razočarala jer vidim neke poglede. Kad smo sami ona priča i smije se, a čim priđe FIlip, dok je igrala onaj rulet, dok je on tu bio i dok su igrali ona odmah promijeni facu, ponašanje i šuti - ispričao je Janjuš.

A tvoja velika ljubimica Maja? - pitalo je Drvo.

- Ljubimica me stvarno ne interesuje. Njena i Careva veza je lijepa veza, baš mi je drago da su ponovo zajedno i da nema tih svađa. Neka su se pomirili ako će ovako funkcionisati normalno. Nije mi drago što su zajedno, ali su bar normalni. Ona će ovako izdržati do kraja mjeseca da ne dobije fras - rekao je Janjuš.

Da li ti se dopada neka djevojka?

- Bit ću direktan, nekih šest, sedam. Vidjet ću do kraja, ali neću da kažem ko su i to ne može da se provali jer sam sa većinom dobar. Moje sve djevojke su u rijalitiju bile obrazovane i uspješne djevojke iz finih porodica - kazao je Janjuš ironično.

Veza bez ljubavi

Šta zapravo misliš o Filipovim osjećanjima?

- Mislim da nema tu ljubavi prema Maji uopšte, to je jako čudno, on se sprda, a opet ga nešto vuče ka tom paklu Maja Marinković, to je najveći pakao koji može da se desi, a njega kao da to radi, kao da mu čini ne znam šta. Kad je ulazio savjetovao sam ga da ne radi to, da se nas dvojica šalimo, a iz ovoga će se teško izvući bez posljedica. Maja ne može da bude mirna ni kad spava, Sveti Sava je ne bi smirio, a ne Filip Car - rekao je Janjuš.