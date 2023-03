Mišel Gvozdenović postao otac

Mišel se našao u žiži interesovanja javnosti i kada ga je učesnica rijaliti programa "Zadruga" Miljana Kulić proganjala, a kako je sam ispričao tokom svog učešća u "Zadruzi", jednom prilikom mu je "ofarbala psa, bacila petarde u dvorište, obilazila oko kuće".

- Ona je preskakala ogradu, pisala brojeve telefona na kapiji, u fontanu je bacala lutkice, krpice, svašta... Porodica je dosta toga pretrpjela. Kvarila nam je san, život, zdravlje, to nije šala. To je bilo zvanje telefonom po 500 puta na dan. Ja sam pokušala da razgovaram i sa njom i sa Marijom. Miljana, Marija i Siniša su dolazili, deportovani su iz Čačka, to sve policija ima zavedeno. Ona se preselila i bila ovdje konobarica, po cijeli dan se vozala taksijem, ne znam odakle joj pare. Govorila je pogrdne riječi, farbala vrata, mazala psa, lupala prozore... Ona je mene šamarala, a sada sve može da se naplati - ispričala je jednom prilikom Mišelova majka koja je otkrila čak i da je Miljanu policija vraćala za Niš, ali da se ona, nekim čudom, u Čačak vraćala još brže.