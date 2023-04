Anđela se obratila roditeljima nakon haosa s čestitkama: Jako surovo

- Uputio sam kritike, ja mogu da ponovim šta sam rekao. Rekao sam da ni ja sebi ne bih bio izbor za svoje dijete, da mogu da ih razumijem, ali da ne napišu dvije rečenice, to mi stvarno nije jasno. Ti isti roditelji koji su je držali pod staklenim zvonom, pustili su je da dođe u rijaliti. Vidjeli su je na šta liči, ne znam da li sam još nešto rekao, rekao sam da, ako su gospoda, treba da ih bude sramota - kazao je Zvezdan i na pitanje voditeljice da li je on kriv za izostanak njihove poruke, odgovorio potvrdno.

Kada je vidjela da od roditelja nije dobila nikakvu poruku, Anđela je napustila "Bijelu kuću" i plakala u pabu, a Zvezdan je tješio i usput "držao predavanje" njenim roditeljima. To je i ponovio u emisiji sa Ivanom Šopić, kada im je poručio da ih razumije, ali i da bi trebalo da ih bude sramota:

- Da, porukom bilo kakvom, mogu da ih razumijem, ali da neće da joj napišu i naprave joj pritisak, onda ne puštaš dijete ovdje. Ne moram da se upoznam s njima nikad, ali ni ta njena najbolja drugarica joj nije poslala. Rekao sam joj da je ona njihovo dijete, kada izađe, otići će kod njih i vidjet će. Ne pada mi na pamet da odvajam nekoga od roditelja. Svjestan sam da nisam pravi izbor za nju, ali će samo da probude u meni da budem što bolji i pored nje sve vrijeme... Sada se sve mijenja, naravno da ću da uradim kao što sam jednom, ostat ću tu - zaključio je Slavnić.

Zatim je uplakana Anđela ustala i poručila da joj je jedini strah bio da ne dobije čestitku.

- Emocije su mi bile pomiješane. Hvala svima koji su poslali poklone, ali meni je podrška porodice najbitnija. Razumijem, ljuti su, ali mogli su bilo šta da mi pošalju. Ajde kao oni mi nisu poslali, ali moja najbolja drugarica mi nije poslala. To me je dotuklo, nisam ništa radila namjerno, zaljubila sam se. Svako dijete je zaslužilo da dobije čestitiku od svojih roditelja. Trenutno sam u najlošijoj fazi u životu, prosto ne mogu da opravdam to što mi nisu poslali čestitku - rekla je Anđela i nastavila:

Istakla je da ne može zamisliti da joj roditelji nisu poslali čestitku i da je to jako surovo od njih.

- Pogotovo moja mama koja je jako vezana za mene, ne mogu to da zamislim. Dešava se ovo, jedino su oni mogli da mi daju vjetar u leđa. Mislim da svako dijete zaslužuje da dobije čestitku".