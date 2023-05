Zvezdan Slavnić progovorio o ljubavi sa Ksenijom Pajčin: Kao da nije bila sa ovoga svijeta

- Pričao bih ljepše o Kseniji. Uvijek je bila vedra i nasmijana, a ja sam to tako skratio. Ja to ne volim da pričam... Pitali su me, ali nikad nisam pričao da je nahvalim kakva je stvarno bila kad smo bili zajedno. Ona kao da nije bila sa ovog svijeta, koliko je bila drugačija i pozitivna - govorio je Zvezdan.

Podsjetimo, Ksenija i Zvezdan su u mladosti bili zajedno, o njihovoj ljubavi se i danas priča, a pjevačica je jednom prilikom priznala da je upravo Slavnić momak kojeg je najviše voljela, te da je jedini bolan raskid koji je doživjela, bio sa njim.