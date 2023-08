Aleksandra Nikolić otkrila istinu o raskidu s Filipom Carem

Pobjednica Zadruge Aleksandra Nikolić, nakon što je navodno raskinula s Filipom Carem, otkrila je u kakvom su zapravo odnosu.

- Uvijek će se pisati čak i neke stvari koje nisu istinite, sve se to radi zarad čitanosti i gledanosti. Filip je baš danas javno rekao i priznao je da se jako pokajao zbog nekih stvari koje je rekao. On jeste očekivao da ću ja odmah otići u Crikvenicu, ali sam ja imala dosta obaveza u Beogradu. Od izlaska iz Zadruge, ja sam stalno na toj relaciji, on je priznao da je pogriješio.

Ona je priznala da su oboje ljubomorni.

- Jeste i on ljubomoran, ali i ja sam. Njemu jeste smetalo što je Ana Spasojević povezana sa nekim ljudima koji njemu ne žele dobro - priča Aleksandra i priznaje da ne prihvata raskid i da i dalje drži Filipovu fotografiju kao pozadinu svog telefona:

- Pa da, ja to ništa nisam promijenila, nisam ni vjerenički prsten skinula. Smatram da je naš raskid nešto trenutno, on i ja nismo emotivno raskrstili tako da ja ne shvatam to ozbiljno. Imamo veliki razlog da razgovaramo i da se srede neke stvari. On i ja smo se upoznali i četiri godine proveli zajedno, a raskid preko telefona ne prihvatam - poručila je.