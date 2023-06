Aleksandra bez Filipa Cara napustila Šimanovce: Otkrila šta se desilo i koji je njihov plan

Mnogi su se pitali da li će Aleksandra Nikolić i Filip Car zajedno napustiti Šimanovce, nakon finala Zadruge koje je održano sinoć.

- Ma sve odlično. Već sam unutra negdje znao da oni to podržavaju, da se slažu sa mojim izborom, sad su to i potvrdili. Doći će ona u Crikvenicu, kad malo provede vrijeme sa porodicom. Ili ću je čekati ovdje, pa ćemo zajedno ići, vidjet ćemo. Razmišljam o zajedničkom životu. Ja sam se naživio, došao je kraj mom momačkom životu, nasitio sam se. Nikad nijednu djevojku nisam vjerio. Shvatio sam da je ona ta... To sam vidio kada sam napravio gomilu gluposti, a ona mi je sve oprostila. Shvatio sam koliko je volim i koliko mi je žao - rekao je on sinoć i otkrio planove sa Aleksandrom.

I sama Aleksandra se dotakla iste teme nakon osvojenog prvog mjesta i otkrila koji su im planovi za dalje.

- U Crikvenicu idem uskoro, čim završim obaveze u Beogradu. Bit će i upoznavanja porodica, desit će se sve vremenom - rekla je Aleksandra za Telegraf.rs nakon osvojenog prvog mjesta.

Podsjetimo, drugo mjesto u Zadruzi osvojila je Ana Ćurčić, koja nije krila da je razočarana i da je očekivala prvo mjesto zbog svega što joj se izdešavalo, ali je isto tako i čestitala Aleksandri na pobjedi.