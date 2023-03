Oglasila se Aleksandrina majka nakon incidenta između Aleks i Cara

- Ne znam gdje mi je glava, jako sam loše. Aleksandrina sestra je krenula sa advokaticom u policiju. Jako sam uzrujana. On vrši godinama nasilje nad svakom ženom, a samo leži kao stoketina, kakav je to rijaliti igrač. Uzeo je pare unaprijed i više ga ništa ne zanima, samo maltertira žene. Ko je on da nju udari? Nekoliko godinama sam je liječila od grozne bolesti i zato sam napustila karijeru. J**em li mu porijeklo, oboljela sam od njega. Gajila sam je da bude moja barbi, a on nju davi. Nisam mogla do kraja odgledati snimak, pala sam pet puta u nesvijet - izjavila je Slovenka za "Kurir".

Do fizičkog kontakta između Filipa Cara i Aleksandre došlo je nakon što ga je ona uhvatila prisnog s Majom Marinković, poslije čega je on nasrnuo na nju, pa je obezbjeđenje spriječilo veći incident.