Pobjednica Zadruge: Sama ću odgajati kćerku, Filip Car je monstrum

Pobjednica Zadruge Aleksandra Nikolić priznala je da je u blagoslovenom stanju, kao i da je otac djeteta Filip Car. Povodom ovoga Aleksandra se oglasila putem lajva na TikToku te za Filipa nije imala riječi hvale, pa ga je nazvala čak i monstrumom.

Borit ću se

- Zbog nje ću se boriti i izdržati sve jer će moja preslatka djevojčica imati sve - rekla je ona.

Aleksandra je potom prokomentarisala Filipa Cara.

- Filipa ne bih da komentarišem, on je nečovjek za mene i monstrum, i da umre, ne zanima me. Željela sam da budemo u korektim odnosima, ali to je džabe. Od njega ne tražim apsolutno nista - rekla je ona.

Aleksadra je otkrila i da se ipak trudi da bude sretna.

- Ne nerviram se, trudim se da nekako izguram sve ovo. Ljudi desilo se nešto prelijepo, nešto što sam uvijek željela, jako sam sretna iako okolnosti nisu najbolje, iako je otac takav nažalost. Ja sam saznala par sati prije emisije sa Anom Ćurčić, gospodin je bio upućen u sve - rekla je ona.

Nisam ovo željela

Aleksandra je otkrila i da nikada nikome ne bi poželjela da bude u vezi sa Filipom.

- Ja sebe ne vidim pored takvog čovjeka, i ne bih ni jednoj osobi na svijetu poželjela takvog muškarca. Neću učiti dijete da ne voli tatu, kad poraste neka radi šta želi. Nisam ovo željela naravno, ali desilo se i šta je tu je, sama ću odgajati dijete naravno - otkrila je ona.