Edi Hadžiahmetović ponovo oduševio, Nataša Bekvalac ga proglasila zvijezdom

Edi je sinoć zajedno s Kostom Radovanovićem izveo duet „Ona koje nema“, koju u originalu pjevaju Dado Polumenta i Dženan Lončarević.

- Edi, ja imam utisak da koju god pjesmu da otpjevaš komentar može da bude da je to tvoj teren. Ono što je za mene i publiku najvažnije jeste prepoznatljivost vokala, e ti to imaš, a to imaju zvijezde - rekla je Nataša Bekvalac.

I producent Darko Dimitrov biranim riječima je govorio o bh. predstavniku.