Godišnjica nesreće legendarnog vozača: Fetel se prisjetio posljednjeg razgovora sa Šumaherom

Fetel je, govoreći za RTL, rekao kako je njegov odnos sa Šumaherom bio sve jači i jači prije nesreće, te ga je opisao kao izuzetno važnu osobu za savjete i inspiraciju.

- Još uvijek je jako, jako teško. Ne želim reći da to prihvatam, već da prihvatam da se on nastavi boriti.”

Želim mu samo sve najbolje. Ali to je još uvijek vrlo često tema o kojoj privatno razmišljam i o kojoj puno razmišljam, a to je definitivno tema koja se ponavlja.

Nedostaje mu prijatelj

Naravno, prve misli su odmah krenule na posljednji zajednički razgovor i to ne može biti pozitivnije. Rekao sam mu da ću biti otac i šta nas čeka. I mislim da sam to stvarno cijenio pred kraj u tom smislu, gdje je naš odnos postajao sve jači i jači prije nesreće - rekao je Fetel.

Naglasio je kako mu nedostaje njegov prijatelj.

- Vjerujem da bi posljednjih godina bio izuzetno važan. Kada bih ja imao toliko pitanja, on bi sigurno imao toliko odgovora, ili bi mogao dati inspiraciju. To nedostaje, ali naravno, to je sa stajališta prijatelja sa mnom.

Ali za porodicu je, naravno, mnogo teže. U to je vrijeme Mik (op.a. Šumaherov sin) bio dječak, možda više ne tako malen već tinejdžer. Da, mislim da je to sasvim druga dimenzija, ako otac doživi nesreću i u tom smislu pobjegne - izjavio je Fetel za RTL.