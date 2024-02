Alonso kritizira Hamiltona: Ferrari nije njegov san

Dvostruki svjetski prvak Fernando Alonso rekao je da bi Luis Hamilton (Lewis) mogao donijeti Ferrariju naslov jer su prošle godine bili jako brzi i biti brži od dominantnog RB20 bolida, dok smatra da njegov san nije bio voziti bolid italijanske ekipe prošle godine.



Alonso, koji se vozio za Ferrari od 2010. do 2015., dodao je da je vijest o Hamiltonovom prelasku neočekivana s obzirom na njegov dugogodišnji odnos s Mercedesom.

- To je vjerovatno bilo iznenađenje, neću lagati. Ali ne zbog same promjene. Bilo je to samo zato što se izvana činilo da je jako povezan s Mercedesom i da im je vrlo odan i takve stvari. Bilo je pomalo neočekivano – naveo je Alonso.

Kada je Hamilton na društvenim mrežama pojasnio svoj razlog odlaska iz Ferrarija, rekao je da “sada imam priliku ispuniti još jedan san iz djetinjstva. Vozeći se u crvenom Ferrariju.”

- To nije bio njegov san iz djetinjstva prije 12 mjeseci, zar ne? Ili prije dva mjeseca, pretpostavljam. Bio je to drugačiji san – odgovorio mu je Alonso.