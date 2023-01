Entoni Džošua sa vraća u ring

Još jedan bivši prvak u teškoj kategoriji, Deontej Vajlder (Deontay Wilder) je prokomentarisao ovaj dvoboj:

- Džošua me izbjegava, to je jasno. Svi me stalno ispituju za njega, a trebalo bi vam biti jasno kada znate da je imao ponuđeno 50 miliona dolara i on je to odbio.

U budućnosti će biti isto, Džošua jednostavno ne želi da se bori.