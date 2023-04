"Avazov" vremeplov: Šta je Adnan Ćatić poručio uoči meča Semom Solimenom u februaru 2013. godine

Solimena planira dobiti "glavom".

- Jak je, iskusan, srčan borac koji se nekada bavio i K-1 i tai-boksom. Napadač je i moj je problem to što on ovdje nema šta izgubiti. Već je zaradio najbolje pare u karijeri (250.000 eura), ne brani titulu, a može dobiti jednog prvaka svijeta. Zato moram biti oprezan.

Taktika je, dakle...

- Biti strpljiv, udarati ga u tijelo, najviše lijevom, izmoriti ga i čekati da uspori i fizički padne te da se otvori. Onda će mi i desna proraditi. To će biti ključ meča. Kaže da mu je posebno važno da mu glava bude “prazna”.

- Uoči ovogameča posvetio sam se isključivo boksu. Moja ekipa, ljudi oko mene, brinu se o organizaciji i svemu ostalom. Ne interesira me ništa drugo osim borbe. Veliku podršku mi daje moj “brat” Đani, mnogo mi znači to što je uz mene, što imam s kim popričati o svemu.

Revanš s Gilom

Ako pobijedi, u maju će imati priliku da se po četvrti put vrati na tron. Njegov idol Muhamed Ali bio je svjetski profesionalni prvak tri puta, nijednom njemačkom bokseru nije uspjelo da se toliko puta vraća. Rival bi mu bio Gil, koji je u okršaju Australaca u Sidneju savladao Entonija Mundina (Anthony Mundine).

- Naravno, draže bi mi bilo da nisam tri puta gubio titulu. Ali, sve je to škola. Gila sam trebao dobiti, ali u tom meču nisam bio ni zdrav ni spreman. No, to je iza mene, to je prošlost. Da sam pobijedio, ko zna kakav bi mi motiv bio sada. Ovo je nova situacija u mojoj karijeri. Ja ću Gila dobiti u maju, znam kako ću ga savladati. Bolji sam od njega!

Na posljednjem treningu: Skinuo kilogram i po za sat

Uz niz privilegija koje nam je omogućio u odnosu na ostale medije, Ćatić je “Dnevnom avazu” odobrio i ekskluzivno pravo da prisustvuje posljednjem treningu. Da bi skinuo kilogram i po i došao na težinu neophodnu pred vaganje, vježbanje koje je u fitnes-centru hotela “Intercontinental” u Diseldorfu trajalo nešto više od sat, Ćatić je odradio u specijalnom odijelu kakvo koriste ronioci, preko čega je obukao i poseban šuškavac za znojenje, majicu te trenirku. Nabacio je kapuljaču i slušalice povezane na iPhone, a trening je počeo uz taktove “Thrillera” Majkla Džeksona (Michael Jackson). Nakon dužeg zagrijavanja, pod punom koncentracijom i maksimalno jako odradio je šest rundi vježbanja od po tri minute. U rukama je imao tegove od po kilogram. Trener Fric Sdunek mu je povremeno sugerirao kako da drži gard ili fingira udarce. Izgledalo je kao da tok cijele borbe ima u glavi. Nakon toga je 20 minuta vozio bicikl da bi uslijedila masaža.