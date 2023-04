Odlična predstava bh. karatista na turniru Zlatni pojas Čačka

Tokom 22. aprila i 23. aprila u Čačku je održan najveći međunarodni karate turnir "52. Zlatni pojas Čačka", na kojem je nastupilo 2200 takmičara iz 22 država svijeta.

Karate klub "DO" iz Tuzle je nastupio i klupski i reprezentativno.

Stefani Krešić je u kategoriji seniorke +68kg prtedstavljala reprezentaciju Bosne i Hercegovine te donijela veliku zlatnu seniorsku medalju i pehar kao ovog evropskog takmičenja.

Pored nastupa Stefani, za reprezentaciju BiH su nastupili Loren Šarić i Alen Mujić. Šarić je i pored dobrog nastupa u kategoriji do 68 kilograma nije došao do medalje, dok je Mujić u kategoriji do 61 kilograma radio finale, ali je zbog povrede u posljednjim sekundama, pored vodstva 2:1, morao zadovoljiti srebrom.

Drugog dana je Džejna Muratović došla do zlatne medalje u kategoriji kadetkinja (+61 kilogram).

Anto Krešić kao selektor i trener ženske reprezentacije BiH je ostvario odličan rezultat sa dva finala gdje su pored Stefani finale radile i reprezentativka Ima Rahmanović, članica Karate kluba Ilidža, koja je osvojila srebrenu medalju. Žensku reprezentaciju su činile još Amina Fejzić, članica KBS Tuzla i Martina Kurteš, članica KK Slavija, koje su ovog puta ostale bez plasmana.