Karatista Anes Bostandžić nakon plasmana na Evropske igre za "Avaz": Nadam se medalji!

Bosna i Hercegovina će imati predstavnika na Evropskim igrama u Poljskoj.

Velika nada bosanskohercegovačkog karatea, Anes Bostandžić, se zahvaljujući sjajnim rezultatima u prethodnom periodu uspio kvalifikovati i predstavljat će Bosnu i Hercegovinu, u kategoriji do 84 kilograma.

Sjajni Bostandžić (19) nije imao nimalo lagan zadatak da dođe na ovaj nivo, s obzirom da je on prije sedam godina zbog teškog Guillain Barre sindroma bio u invalidskim kolicima.

O teškoj borbi, njegovim uspjesima i budućim planovima razgovarali smo sa Anesom.

Ispunjenje dječačkih snova

- Stvarno, to je zaista nevjerovatan osjećaj. Sve što sam sanjao kao mali, svi moji dječački snovi, oni se sada ispunjavaju i dižu na neki viši nivo. Nešto što je bilo samo san. Sada putujemo na to takmičenje i drago mi je što sam uspio da budem prvi iz Bosne i Hercegovine koji se uspio kvalifikovati na Evropske igre. To mi predstavlja veliku čast – kazao je Bostandžić u razgovoru za portal „Avaza“.