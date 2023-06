Iron Puki najavio revanš sa Dilanom Prašovićem, a onda odgovorio kolegama: Moja karijera je čista kao suza

Najbolji bh. profesionalni bokser Edin Puhalo, alias Iron Puki, započeo je pregovore sa crnogorskim borcem Dilanom Prašovićem, kako bi održali revanš borbu u Sarajevu.

On se oglasio i zbog kritika koje su mu uputile kolege iz BiH.

Borba protiv Sirila Makiadija privukla je pažnju brojnih bh. boksera koji su na društvenim mrežama kritikovali Puhala. Prije svega, način na koji je pobijedio.

- Moja karijera je čista kao suza i nikada u životu niti jednu marku nisam zaradio na nedozvoljen način, a to svi dobro znaju. Za sve u životu sam se morao potruditi i sve, bukvalno, od nule napraviti.

Moj skor je 23:1, imam 22 pobjede od kojih su 21 bile nokautom, boksujem za elitnu WBA diviziju i u njoj sam dvostruki prvak Evrope. Trenutno sam 7. izazivač za svjetskog prvaka, a jedini poraz u karijeri sam doživio protiv Dilana Prašovića i to želim ispraviti - kaže Puki u saopćenju pa dodaje:

- Započeli smo pregovore i nadam se da ćemo uspjeti dogovoriti revanš borbu u Sarajevu. To će biti mega događaj. Činjenica da su obojica boksera u samom vrhu na relevantnim ranking listama garantuje spektakl u glavnom gradu BiH. Za kraj, što se tiče kolega koji me prozivaju posljednjih dana, mogu samo reći da su imali priliku napraviti slične rezultate u svojim karijerama. Međutim, to im nije polazilo za rukom - stoji u saopćenju bh. boksera.

Podsjetimo, Puki je titulu osvojio prošle godine u oktobru protiv bivšeg Romana Golovaščenka iz Ukrajine tehničkim nokautom u drugoj rundi.