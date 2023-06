Dana Vajt želi gledati borbu između Oliveire i Mahačeva u oktobru

- Izgledao je kao svjetski prvak i uzbuđen sam što će se on i Islam ponovo boriti. To je ono što ima smisla, to je borba koja bi se trebala dogoditi i uzbuđen sam što ću je ponovo vidjeti – kazao je Vajt.

Mahačev se ne čini previše uzbuđen zbog mogućnosti revanša s Oliveirom, te je nakon borbe zadao udarac „Do Bronksu“. Iako bi Vajt želio ponovo gledati ovu borbu, nije definitivno rekao da će se to dogoditi.

Predviđa se da bi Mahačev svoju sljedeću odbranu titule prvaka mogao odraditi na UFC-u 294 22. oktobra u Abu Dabiju.