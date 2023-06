Pregovori naišli na probleme: Vajt ne pristaje na klauzulu, Džošua insistira

Naime, Džošuin tim insistira na klauzuli o revanšu, dok Vajt ne želi pristati na to.

- Dakle, imali smo ugovor, on je bio kod mog advokata i poslan je njegovom advokatu. Ali tu je bilo mnogo stvari koje su javno rečene, a nisu bile tema dok smo pregovarali za borbu. Rekli su nam da će biti standardni ugovor, ali nije.

Mnogo je stvari u ugovoru za koje su rekli da ih neće biti. Rekao sam da se želim boriti 12. avgusta i to je to. Ako bih pobijedio Džošuu, ne bih dobio druge prilike nego bih ga morao čekati koliko on želi - rekao je Vajt za TalkSport.