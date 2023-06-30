Mostarka debituje u UFC-u: Ivana Petrović odlučila koju zemlju će predstavljati

Mostarka Ivana Petrović debitirat će u UFC-u, pod zastavom Norveške, u sklopu događaja „UFC Fight Night“, a protivnica će joj biti Luana Karolina (Carolina).

Petrović je rođena u Njemačkoj, ali se u Bosnu i Hercegovinu vratila kada je imala tri godine i tu je provela dio svog života. Prije devet godina se preselila u Norvešku gdje je od sebe napravila jednu od najboljih u promociji ARES. Norveška joj je pružila sve uslove i zbog toga će braniti boje ove zemlje.

- Ja sam Hrvatica i željela sam predstavljati Hrvatsku i Norvešku. Morala sam međutim odabrati jednu zastavu i odabrala sam Norvešku jer živim i treniram ovdje.

Cijeli Balkan i Norveška su uz mene. Prva sam žena iz Norveške, Hrvatske i Bosne i Hercegovine koja se bori u UFC-u i to mnogo znači. Dobijam dosta poruka podrške – poručila je Petrović za MMA Maniju.