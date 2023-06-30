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DEBI U NOVOJ PROMOCIJI

Mostarka debituje u UFC-u: Ivana Petrović odlučila koju zemlju će predstavljati

Cijeli Balkan i Norveška su uz mene. Prva sam žena iz Norveške, Hrvatske i Bosne i Hercegovine koja se bori u UFC-u i to mnogo znači, poručila je

Petrović: Debituje u UFC-u. Screenshot/Instagram

N. H.

30.6.2023

Mostarka Ivana Petrović debitirat će u UFC-u, pod zastavom Norveške, u sklopu događaja „UFC Fight Night“, a protivnica će joj biti Luana Karolina (Carolina).

Petrović je rođena u Njemačkoj, ali se u Bosnu i Hercegovinu vratila kada je imala tri godine i tu je provela dio svog života. Prije devet godina se preselila u Norvešku gdje je od sebe napravila jednu od najboljih u promociji ARES. Norveška joj je pružila sve uslove i zbog toga će braniti boje ove zemlje.

- Ja sam Hrvatica i željela sam predstavljati Hrvatsku i Norvešku. Morala sam međutim odabrati jednu zastavu i odabrala sam Norvešku jer živim i treniram ovdje. 

Cijeli Balkan i Norveška su uz mene. Prva sam žena iz Norveške, Hrvatske i Bosne i Hercegovine koja se bori u UFC-u i to mnogo znači. Dobijam dosta poruka podrške – poručila je Petrović za MMA Maniju. 

ARES-ova prvakinja u muha kategoriji ulazi kao favorit u ovu borbu, a želi slaviti prekidom.

- Želim nokaut ili polugu. To bi bilo savršeno, ali ako moraju biti tri runde, onda želim pokazati svoje vještine. Spremna sam, radim na svim aspektima – kazala je pred borbu života Ivana Petrović.

# UFC
# IVANA PETROVIĆ
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