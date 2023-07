Borio se s Fjurijem, a sada tvrdi: On bira borbe koje nisu riskantne

Valin nakon ove borbe nije imao velikih borbi. Nada se revanšu sa Fjurijem, ali ističe kako je Britanac osoba s kojom je teško pregovarati.

Niko mu ne vjeruje

- S njim je definitivno teško raditi. On je konstantno kontradiktoran samom sebi, kako preko Instagrama, tako i u intervjuima. Meni se čini kao da je Fjuri problem u pregovorima.

On konstantno govori kako pokušava ugovoriti meč, ali niko se ne želi boriti protiv njega. Mislim da mu niko ne vjeruje kad to govori. Ako ću biti iskren, on mi djeluje kao neko s kime je jako teško sarađivati.

Ja uistinu želim taj revanš, ali on može birati protivnike. Vjerojatno će odabrati mečeve u kojima može zaraditi što više novca, a da pritom riskira što manje. To bi mogli biti mečevi protiv Džona Džonsa ili Fransisa Nganua - poručio je Valin.