Miočić: Iz kaveza izlazim sa šampionskim pojasom, Džonsu ću raditi šta poželim

Najznačajnija vijest u posljednjih mjesec dana je definitivno ona o povratku Stipe Miočića u oktagon i ugovaranju meča protiv Džona Džonsa (Jon Jones) za titulu prvaka teške kategorije u UFC-u.

To će biti ogroman meč i za UFC i za oba borca jer im pobjeda igra veliku ulogu u ostavštini kada se odluče povući iz profesionalnog bavljenja MMA. Vjerovatno je to posljednji put da obojicu gledamo u kavezu, što dodatno povećava ulog.

Nije tajna da je Miočić stavljen u ulogu velikog autsajdera kada je u pitanju ova borba. Istina je da nije nastupio preko dvije i po godine i da je polako zagazio u petu deceniju, ali je već nekoliko puta pokazao kako je najbolji upravo kada ga se podcijeni.

- Neću mu dopustiti da diktira šta želi raditi. Ja ću biti taj koji će diktirati šta želim. Radit ću mu šta želim jer u trenutku kada mu dopustim da zaustavi ono što ću ja raditi, izgubio sam borbu.

Ali ako budem radio ono što želim, šanse da pobijedim su mi puno veće nego da izgubim - rekao je Stipe u "Believe You Me" podcastu, pa nastavio: