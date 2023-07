Mekgregor govorio o "sudaru titana": Miočić ima alate da napravi probleme Džonsu

Početkom jula službeno je potvrđeno da će Stipe Miočić i Džon Džons (Jon Jones) odmjeriti snage 11. novembra u legendarnom „Madison Square Gardenu“ na događaju UFC 295. Meč će biti za titulu prvaka teške kategorije i golemo naslijeđe.

Mnogi borci, novinari i analitičari iznijeli su mišljenje o „sudaru titana“, a nedavno je isto učinio i Konor Mekgregor (Conor McGregor).

- Džons protiv Miočića bit će sjajna borba u teškoj diviziji. Džon je dokazao svoju vrijednost u teškoj kategoriji, a za Stipu kažu da je jedan od najvećih teškaša svih vremena - rekao je 35-godišnji Irac, pa nastavio.

- Zanima me kako će to izgledati i je li Stipe trenirao sve ovo vrijeme. On posjeduje neke alate koji bi mogli stvoriti probleme Džonsu – dodao je Mekgregor.

Iako smo „Notoriusa“ navikli na razne izjave, ovog puta je bio lucidan u procjeni i s njegovom konstatacijom se teško ne složiti.