Fjuri o Usiku: Ne zanima me taj se**nja, prva stanica je Enganu, a druga banka

Čini se da je Tajson Fjuri (Tyson Fury) odustao od sportskih ambicija, te da je stavio zaradu u prvi plan.

Fjuri je odbio borbu za apsolutnog prvaka teške kategorije protiv Oleksandra Usika (Usyk), pa je umjesto njega prihvatio duel s Fransisom Enganuom (Francis Ngannou).

- Ne zanima me više zato što je veliki se**nja. Ionako ga je pobijedio Daniel Duboa. Sada je postao irelevantan. Sto posto sam siguran da ga je nokautirao s tim udarcem u tijelo. Odustao je u tom trenutku.

On je velteraš, Šon Porter (Shawn), ali pobijedio ga je u velteru, do 75 kilograma. Više me ne zanima. Prva stanica je Fransis Enganu, druga je banka - rekao je Fjuri.