Kroford ostao bez titule IBF svjetskog prvaka

Terens Kroford (Terence Crawford, 40-0) nije više apsolutni prvak velter kategorije jer je ostao bez IBF-ove titule zato što je odbio borbu s obaveznim izazivačem.



On planira odraditi revanš protiv Erola Spensa Džuniora (Error Spence Jr.), ali IBF nije podržao tu odluku, a već je i imenovao novog prvaka – Jarona Enisa (Ennis, 31-0). IBF-ov glasnogovornik je za „Boxing Scene“ pojasnio ovu odluku.

- 25. avgusta IBF je poslao pismo TBC Promotionsu koje je zapravo upućeno Terensu Krofordu. Naređeno mu je da započne pregovore s privremenim prvakom Jaronom Enisom, a pregovori su trebali završiti do 24. septembra. 22. eptembra IBF je zaprimio mail od Harisona Vajtmana (Harrison Whiteman), Krofordovog zastupnika, a on nam je dao do znanja kako ugovor između Kroforda i Spensa sadrži klauzulu o instantnom revanšu koju je Spens odlučio iskoristiti. Zbog toga Kroford nije u mogućnosti ući u pregovore s Enisom – naveo je IBF-ov glasnogovornik.