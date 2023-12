Sve spremno za Memorijalni turnir u kikboksu "Braća Bašović"

U Sarajevu će se u nedjelju, 3. decembra, u 17 sati održati tradicionalni, 21. Memorijalni kikboksing turnir "Braća Bašović", u znak sjećanja na Behudina i Bidu Bašovića, pionire borilačkog sporta u BiH.

Na turniru koji se održava u sarajevskom Domu mladih učestvovat će najbolji borci iz cijele BiH.

Raspored borbi

Raspored borbi na 21. Memorijalnom kikboksing turniru "Braća Bašović": do 60 kg Isa Smajić (Lugan- Novi Travnik) - Hamza Hadrović (KBA Ilidža), do 67 kg Džan Ždrale (Balkan-Konjic) - Rijad Hadrović (KBA Ilidža), do 67 kg Safer Habibović (Lugan- Novi Travnik) - Hamza Klisura 70 kg (KBK Fojnica), do 71 kg Nedim Malkoć (Kurto-Bihać) - Nuh Hebibović (KBV Gladijator), do 81 kg Jasko Skalić (Kurto-Bihać) - Haris Hajdarević (KBA Ilidža), preko 91 kg Harun Sinanović (Balkan-Konjic) - Haris Islamović (KBA Ilidža).

Specijalni gosti bit će Demo team Tekvondo kluba Bosna iz Breze.