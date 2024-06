Hit Eura ostao šokiran potezom Luke Modrića: "Čime sam ovo zaslužio"

Krilni napadač Španije Niko Vilijams (Nico Williams) briljira na Evropskom prvenstvu. Mnogi su ga stručnjaci i novinari proglasili najboljim igračem grupne faze, a Vilijams je na Euru otvorio tako što je bio neuhvatljiv za reprezentaciju Hrvatske, a onda podjednako i protiv Italije.

Nakon odličnih igara u grupi, Vilijams je dao intervju za "Marcu", a onda otkrio šta ga je šokiralo nakon utakmice s Hrvatskom:

- Prišao mi je jedan Hrvat i rekao da Modrić želi moj dres. Nisam to očekivao, jako me iznenadilo. Dao sam mu dres i ostao u čudu razmišljati i pitati se što sam napravio za ovo, da me igrači kao što je Modrić prepoznaju. Jako brzo sam otišao iz jedne krajnosti u drugu, ali to me ispunjava ponosom i moram nastaviti ovako raditi.

Mnogi smatraju da će Vilijams napraviti veliki transfer nakon Eura, s obzirom da su Arsenal i Čelzi zainteresirano i žele platiti otkupnu klauzulu od 55 miliona eura, što bi i Barcelona htjela, ali nemaju taj novac.