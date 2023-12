Reakcija iz Džudo saveza BiH: Hebib je iznio čitav niz neistinitih tvrdnji

U saopštenju se Crnogorac pitao i da li je konačni cilj organizatora konferencije za medije Hebiba da se domogne neke od čelnih funkcija Džudo saveza BiH.

- Biti jedan od čelnika u savezu je veoma legitimna ambicija, ali se ona ne postiže incidentima, diskreditiranjem, omaložavanjem članstva, manipulacijom i neistinama.

Oduvijek sam pretpostavljao da dotični ima problem i s mojom etničko/nacionalnom pripadnošću. Evo, nije izdržao i kako sam naprijed naveo i sada i javno lamenitra s istim - naveo je on.

Cerić 25 godina u ovom sportu

U saopštenju se navodi i reakcija Larise Cerić, koja je istakla da je u džudo sportu već više od 25 godina.

- Mislim, ja imam 32 godine i cijeli život od kako znam za sebe ja sam na strunjači i nikada niko sa mnom nije imao neugodnu situaciju. Ja nisam nikada ni sa kim iz džudo sporta i svih klubova.

Gdje god dođem, u bilo koju salu, bilo gdje u Bosni i Hercegovini, uvijek sam dobrodošla. Ljudi me vole, poštuju i cijene zbog mene kao osobe, zbog mojih rezultata. Jednostavno i ja sam imala neku neugodnu situaciju, gdje hajmo reći, taj maloljetni sportista sa svog profila i gdje njegov otac vjerovatno pretpostavljam sa oficijelnog profila tog kluba proziva mene.

Ja zaista ne znam, na osnovu čega. To je na osnovu fizičkog izgleda, na osnovu... čak su i na nekoj emisiji, jednom na nekom radiju govorili, kao da u fazonu da mi lažiramo te rezultate.



Sigurno, ja nikada neću dozvoliti da neko utiče na mene. Ja znam ko sam, znam šta sam i jednostavno to mislim da je to u suštini ta neka njihova nemoć.

Imaju potrebu, jednostavno i mene da napadnu tu, da bi možda poljuljali tu moju neku psihološku pripremu jer većinom to se uvijek dešava prije nekih mojih velikih takmičenja. To je taj neki njihov napad, ali, evo, zaista ne obazirem se previše na to - poručila je Cerić.

Pogledajte kompletna saopštenja od Branislava Crnogorca, Larise Cerić, Ognjena Pavlovića i Senada Bilića u foto-galeriji.