Larisa Cerić i Nikola Pljevaljčić zlatni na European Openu Sarajevo 2023, BiH najuspješniji tim

Drugi takmičarski dan trećeg European Džudo Open u tehničkoj organizaciji Džudo saveza Bosne u Hercegovine bio je izuzetno uspješan za najbolje judoke naše zemlje, javlja Anadolu.

Zlatnim medaljama okitili su se Larisa Cerić (+78 kg) i Nikola Pljevaljčić (-100 kg). Srebra su osvojili Aleksandra Samardžić (-70 kg) i Toni Miletić (-90 kg), dok je Sara Marić (+78 kg) slavila u meču za bronzano odličje.

Voli se takmičiti u Sarajevu

Larisa Cerić danas nije imala većih problema u apsolutnoj kategoriji te je pobjedom nad Holanđankom Carmen Dijkstra opravdala ulogu favorita i osvojila zlatnu medalju i novih 100 bodova za svjetsku ranking-listu.

- Volim se takmičiti u Sarajevu, domaći teren, publika, zaista sam sretna i posebno sam motivisana svaki put, kao i danas gdje sam uspjela osvojiti zlatnu medalju i novih 100 bodova koji će mi puno značiti za olimpijsku ranking-listu.

Svaki dan ustajem s istom željom, da se kvalifikujem na Olimpijske igre i naravno da pokušam da ovaj treći jubilarni put napravim neki rezultat, jer u konačnici je to jedina medalja koja meni nedostaje u riznici svih koje sam osvojila - kazala je Larisa Cerić, kojoj trenutni plasman na svjetskoj ranking-listi garantuje nastup na Olimpijskim igrama u Parizu narednog ljeta.

Sjajna organizacija

Nakon današnjeg trijumfa Larisa se dotakla i rada Judo saveza Bosne i Hercegovine.

Džudo savez BiH je prošle godine dobio priznanje "The best of the best" za tehničku organizaciju, koja je uvijek besprijekorna i sve je na vrhunskom nivou.

Uspjeh najbolje bosanskohercegovačke džudistkinje uspio je ponoviti i njen reprezentativni kolega Nikola Pljevaljčić koji je trijumfovao u kategoriji do 100 kilograma. Pljevaljčić je u finalu bio bolji od Britanca Olivera Barratta i tako našoj zemlji donio danas drugo zlato odličje na European Džudo Openu Sarajevo 2023. Ruslan Nasirli iz Azerbejdžana i Boris Georgiev iz Bugarske okitili su se zlatnim medaljama.

- Potrudio sam se, dao sam sve od sebe da sve bude kako treba, domaća publika, moj klub, moji treneri, moja porodica…. Na kraju je sve ispalo kako treba. Teško je bilo uopšte doći do finala. Rivali su bili dobri i kvalitetni borci, ali tako je trebalo da bude - rekao je Nikola Pljevaljčić nakon ceremonije dodjele medalja.

Broj zlatnih medalja mogao biti i veći

Broj zlatnih medalja za Bosnu i Hercegovinu mogao je biti i veći. Ipak, Alina Lengweiler (Švicarska) se pokazala kao izuzetno teška protivnica te je u finalu kategorije do 70 kilograma bila bolja od naše Aleksandre Samardžić, dok je Toni Miletić u borbi za zlato poražen od njemačkog džudiste Tima Schmidta.

Vrhunska tehnička organizacija po kojoj je Judo savez Bosne i Hercegovine itekako poznat ovoga puta je nadograđena i odličnim rezultatima.