Politička elita RS obmanjuje građane: "Zakon o referendumu ruši sva načela demokratije"

Zakon o referendumu RS, koji još uvijek nije stupio na snagu, prijeti da poruši sva osnovna načela demokratije. Broj izašlih građana s pravom glasa u tom trenutku više ne bi bio bitan.

Profesoru ustavnog prava Milan Blagojević smatra da je to suprotno temeljnim principima demokratije i njenog izbornog sistema.

- Ako biračko tijelo iznosi 700.000 hiljada birača u RS i ako se organizuje referendum na nivou Republike Srpske o nekom pitanju, više nije potrebno da izađe polovina. Prema ovom zakonu dovoljno je da izađe recimo 7.000 birača i da 3.501 birač glasa za ili protiv nekog pitanja i da se smatra da je taj referendum prošao. To je suprotno temeljnim principima demokratije i demokratskog izbornog sistema - kazao je Blagojević za BN TV.

Umjesto kao mehanizam izjašnjavanja građana, novi zakon o referendumu korak je unazad i samo još jedan politički alat u rukama vlasti, kaže narodni poslanik Mirna Savić-Banjac.



- Mi treba da težimo sve većim ovlaštenjima građana u sve većem obimu odlučivanja, a sada smo se vratili na to da smo smanjili značaj jednog referenduma koji treba da bude mehanizam u veoma važnim trenucima. Sada se radi o tome da će odlučivati broj izašlih na referendum, a ne broj onih koji čine glasačko tijelo. Smatram da je to pogrešno, iz razloga što je vlast sve ove godine morala da radi na tome da ljudi uopšte i izlaze na izbore, a sada kao da im odgovara da što manje ljudi izlazi na izbore - kaže Savić-Banjac.

Stalno potenciranje pitanja referenduma od strane aktuelne vlasti govori o ozbiljnosti njenih namjera, objašnjava profesor emeritus Branko Dokić.

- Zar se ne može jednim zakonom obuhvatiti sve ono što treba da ima jedan zakon o referendumu i sve ono što će se primijeniti kada za to dođe vrijeme. To najbolje govori da oni uopšte nemaju namjeru da provode bilo kakav referendum. Obmanjuju narod, obmanjuju RS. Bojim se da nas te obmane mogu dovesti do nesagledivih posljedica - upozorava Dokić.

Političke elite u BiH koriste emocije građana kako bi stvaranjem stalnih međunacionalnih tenzija opstale na vlasti. Pitanje referenduma samo je jedan od načina na koji se pažnja javnosti skreće sa stvarnih društvenih problema, ističu sagovornici BN TV.