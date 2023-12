Video / Hrvatski bokser napravio šou na presici: Zapjevao, pa prijetio protivniku

Na događaju pod nazivom "Day of Reckoning" učestvovat će brojna velika imena iz svjetskog boksa poput Entonija Džošue (Anthony Joshua), Deonteja Vajldera (Deontay Wilder) i Daniela Duboe (Dubois).

Hrvatski bokser je bio pravi hit na presici uoči meča. Zapjevao je "Let's get down to business", nasmijavši tako sve prisutne, da bi nakon toga zaprijetio De Moriju.

- Mislio sam da ću biti blag prema njemu jer ima hrvatske korijene, ali nakon ovog što je rekao, ništa od toga - kazao je Hrgović.